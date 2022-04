Vaccination Tips: बच्चों को वैक्सीन लगवाने के दौरान जरूरी हैं ये टिप्स, जानें पहले और बाद में क्या करना चाहिए

कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए आपको उन्हें जरूरी वैक्सीन लगवानी चाहिए. जिससे उन संक्रमणों और बीमारियों के खिलाफ उनकी इम्युनिटी मजबूत हो सके. इसी उद्देश्य के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए डब्ल्यूएचओ हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वर्ल्ड इम्युनाइजेशन वीक मनाता है. आइए इस मौके पर जानते हैं कि शिशु और बच्चों को वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में कौन-से टिप्स अपनाने चाहिए.

How to prepare for Vaccine: वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करना चाहिए?

जेपी हॉस्पिटल के Department of Neonatology & Paediatrics के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. आशु साहनी ने शिशु या बच्चों को वैक्सीन लगावने से पहले की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताया, जो कि निम्नलिखित हैं.

अपने शिशु का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चेक करें और उसी हिसाब से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें. अपने साथ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ले जाना ना भूलें. डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करें. अपने साथ शिशु का पसंदीदा खिलौना, किताब या ब्लैंकेट लेकर जाएं, ताकि वह कंफर्टेबल रह सके. भागम-भाग में डॉक्टर के पास ना जाएं. अपॉइंटमेंट के पहले और बाद में करीब 1-2 घंटे के लिए उपलब्ध रहें. डॉक्टर से वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से बात करें. जिसमें वैक्सीन की जरूरत, कुछ आशंकित दुष्प्रभाव या दर्द को कम करने वाली दवाओं के बारे में चर्चा करें.

Tips for Babies Vaccination: शिशु को वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनाएं ये टिप्स

कडल करके, गाकर और प्यार से बात करके शिशु को डिस्ट्रैक्ट व कंफर्ट करें. शिशु के साथ आई कॉन्टेक्ट करें और स्माइल करें. पसंदीदा खिलौने या बुक के साथ बच्चे को बहलाएं. मुमकिन हो, तो बच्चे को गोदी में लेकर रहें. सभी वैक्सीन दिलवाने के बाद बच्चे को पकड़े रहें और कडल करें. जिसमें बच्चे को पुचकारने और गले से लगाना शामिल हो सकता है. वहीं, बहुत छोटे बच्चों को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट व स्तनपान करवाकर शांत किया जा सकता है. इसके अलावा, 6 महीने से बड़े बच्चे को कोई स्वीट ड्रिंक दी जा सकती है.

Tips for Kids Vaccination: बच्चों को वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनाएं ये टिप्स

बच्चे के साथ वैक्सीन के महत्व और फायदों के बारे में बात करें. कमरे के अंदर दिलचस्प चीजों पर उसका ध्यान दिलवाएं. उसे कोई कहानी सुनाएं. अगर बच्चा रोता है, तो उसे पुचकारें. रोने या डरने पर बच्चे को डांटें नहीं. दर्द कम करने के लिए बच्चे के साथ खुद भी गहरी सांस लें. वैक्सीन के बाद बच्चों को चक्कर आने की समस्या हो सकती है. इसलिए किसी खतरे से बचने के लिए वैक्सीन के 15 मिनट तक उसे बिठाए रखें. सेंटर से जाने से पहले डॉक्टर से दर्द कम करने वाली दवाओं या घर में बरती जाने वाली एहतियात के बारे में पता कर लें.

Tips after Vaccination: वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें?

कई बार बच्चों को टीका लगने वाली जगह पर दर्द, रैशेज या बुखार हो सकता है. यह आम समस्या है, जो अपने आप सही हो जाएगा. लेकिन इस दौरान इन टिप्स को अपनाया जा सकता है.

वैक्सीन इंफॉर्मेशन शीट को पढ़ें, जिसमें बच्चे को होने वाले आशंकित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी होती है. एक ठंडे, गीले कपड़े या फिर बर्फ से टीके के बाद होने वाली सूजन, दर्द या लालिमा को कम किया जा सकता है. बुखार आने पर गीले पानी के कपड़े से शरीर पोछें और पैरासिटामोल दी जा सकती है. वैक्सीन लगने के बाद 24 घंटे तक बच्चा कम खा-पी सकता है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स दें. कुछ दिनों तक बच्चे पर ज्यादा ध्यान दें और अगर परेशानी बढ़ती है, तो डॉक्टर से बात करें.