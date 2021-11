Lahsun ke fayde: इस समस्या से परेशान पुरुष लहसुन का इस तरह करें सेवन, दूर होगी मायूसी, बदल जाएगी जिंदगी!

Lahsun ke fayde: लहसुन (Garlic) सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है. इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन प्राचीन और आधुनिक इतिहास में इसका इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है. लहसुन का इस्तेमाल कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है खासकर शादीशुदा पुरुषों की सेहत के लिए लहसुन बेस्ट विकल्प माना जाता है. जो लोग यौन समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए आयुर्वेद एक्सपर्ट लहसुन खाने की सलाह देते हैं.

लहसुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व

लहसुन मैंगनीज (manganese) सेलेनियम (selenium) विटामिन सी (vitamin C) विटामिन बी 6 (vitamin B6) एलिसिन (allicin) और अन्य एंटीऑक्सिडेंट (antioxidants) विटामिन और मिनरल्स (minerals) से भरा हुआ है. ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी हैं.

सेहत के लिए क्यों खास है लहसुन का सेवन?

लहसुन का सबसे ज्यादा सर्दी और बारिश के मौसम में होता है. इसका इस्तेमाल गले तथा पेट सम्बन्धी बीमारियों में होता है. लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, पेट में कीड़े होने पर कच्चा लहसुन खाने से आराम मिलता है. सर्दी, खांसी, कफ आदि समस्याओं से लहसुन जल्द आराम दिलाता है.

पुरुषों के लिए बेहद लाभकारी है लहसुन (Garlic is very beneficial for men)

डॉक्टर अबरार मुल्तानी बताते हैं कि लहसुन में भी एफ्रोडिसिएक (Aphrodisiac) पाया जाता है, जिसे यौन इच्छा बढ़ाने के लिए जाना जाता है. लहसुन में एलीसिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो पुरुषों के मेल हार्मोन को ठीक रखता है. इसके अलावा लहसुन का सेवन करने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा भी दूर होता है. लहसुन में भारी मात्रा में विटामिन और सेलेनियम भी पाया जाता है, जिससे स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है.

लहसुन के सेवन के अन्य फायदे

पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है. कोल्ड और फ्लू के संक्रमण से बचाता है . कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है. शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. वजन कम करने में भी मददगार है.

ऐसे करें कच्चे लहसुन का सेवन

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, रोज सुबह कच्चा लहसुन एक गिलास पानी के साथ खाने से आपका पाचन हमेशा ठीक रहता है और पाचन संबंधी विकार भी दूर रहते हैं. रोज एक कच्चा लहसुन पानी के साथ खाने से शरीर का वजन घटता है.

रोज कितना लहसुन खाना चाहिए

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि हमें कच्चे लहसुन की 4 ग्राम यानी एक से दो कलियां ही खानी चाहिए. वहीं, सब्जी में भी 5-7 कलियां ही डालनी चाहिए.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.