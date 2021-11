Makeup tips: मेकअप के बाद चेहरे पर आ जाते हैं कील-मुंहासे तो करें ये काम, मिल जाएगा छुटकारा, खिल उठेगा चेहरा

Makeup tips: हम देखते हैं कि महिलाओं में कील मुंहासों की समस्या आम बनती जा रही है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन महिलाओं में कील-मुंहासे की समस्या ज्यादा होने के पीछे का मुख्य कारण मेकअप भी हो सकता है. इसलिए आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. कई बार मेकअप करने के बाद भी चेहरे पर मुंहासे निकल आते हैं. ऐसे में आपको इनसे बचने के उपाय पता होने चाहिए. नीचे जानिए उनके बारे में....

चेहरे से कील-मुंहासे दूर करने के उपाय (Remedies to get rid of pimples from face)

1. मेकअप से पहले फेसवॉश करना बेहद जरूरी

चरम रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपके चेहरे पर कील-मुंहासे हो जाते हैं तो आपको मेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर फिर भी कोई ऐसा मौका आता है कि आपको मेकअप करना जरूरी है तो मेकअप से करीब एक घंटा पहले आपको चेहरे को अच्छी तरफ फेसवॉश से साफ कर लेना चाहिए. करीब आधा घंटा चेहरे को छोड़ देना चाहिए. इसके बाद ही आपको मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए.

2. क्या कर सकते हैं उपाय

मेकअप करने के बाद अगर आपके चेहरे पर मुंहासे हो जाते हैं तो आप उस हिस्से में Clindamycin Gel लगा सकते हैं, ये एक तरह का एंटी-बैक्टीरियल Gel होता है जो आपकी स्किन की एक तरह दोबारा ‘मरम्मत’ भी करता है.

आपको कील-मुंहासे वाले हिस्से पर क्रीम लगाते हुए बहुत हल्का हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप चाहें तो मेकअप अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं.

3. चेहरे को साफ रखना बहुत जरूरी

मेकअप लगाने से पहले और बाद में आपको अपने चेहरे को साफ रखना बहुत जरूरी होता है.

अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप रात में सोने से पहले भी अपने चेहरे को साफ रख सकते हैं.

अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो आप रात में सोने से पहले सीरम या लौंग के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये एक घरेलू उपचार है, लेकिन इससे स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद मिलती है और चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती हैं.

4. बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं

हम देखते हैं कि कुछ लोगों की स्किन मेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लगातार पिंपल्स बढ़ने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप चेहरे पर मेकअप के बाद बर्फ लगा लेते हैं तो इससे आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और आपके चेहरे के पोर्स (Pores) खुल जाते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.