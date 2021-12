महिला और पुरुष दोनों के लिए जबरदस्त फायदे देती है यह दाल, दूर भाग जाएंगी कई बीमारियां!

Benefits of moong dal: आज हम आपके लिए मूंग दाल के फायदे लेकर आए हैं. बुखार और कब्ज के रोगियों के लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद है. इस दाल के सेवन से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते है. मूंग की दाल डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाव करती है. भारतीय भोजन में मूंग (Moong) का खूब प्रयोग किया जाता है.

मूंगदाल में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in Moong dal)

मूंगदाल में विटामिन 'ए', 'बी', 'सी' और 'ई' की भरपूर मात्रा होती है. साथ ही पॉटेशियम, आयरन, कैल्शियम मैग्‍नीशियम, कॉपर, फोलेट, फाइबर की मात्रा भी बहुत होती है, जबकि कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है. यही वजह है कि मूंगदाल शरीर को कई रोगों से बचाने के साथ ही वजन को संतुलित रखने में भी मदद करती है.

वैसे तो सभी दालें प्रोटीन से भरपूर और सेहत का खजाना हैं. लेकिन इन सब में मूंग की दाल (moong dal) को सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. जो लोग अपने वजन को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं उन्हें अपनी डाइट में मूंग की दाल को शामिल करना चाहिए. आइये जानते हैं इसके फायदे (health benefits of moong dal)

मूंगदाल के सेवन से मिलने वाले जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of consuming moong dal)

मूंग की दाल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. दाल में मौजूद फाइबर आंतों से गंदगी निकालने में मदद करता है. हाई प्रोटीन युक्त यह दाल आपकी भूख को कम करती है और इससे वजन कंट्रोल रहता है. नियमित सेवन से डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है. एक शोध के मुताबिक, यह एलडीएल कोलेस्‍ट्रोल को नियंत्रित करने में सक्षम है, जिस वजह से हार्ट की समस्‍या को दूर रखने के लिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए. मूंग की दाल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काफी मददगार होता है. जिससे एसिडिटी, कब्ज, मरोड़ और अपच की समस्या को कंट्रोल में रहती है.

मूंगदाल का सेवन करने का सही तरीका (Right way to consume Moong dal)

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, महिला हो या फिर पुरुष, सुबह-सुबह अगर अंकुरित मूंग दाल खाई जाए तो शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्‍सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई गंभीर बीमारियों (Chronic Diseases) से बचाते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

