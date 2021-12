Papaya side effects: ये लोग भूलकर भी न करें पपीता का सेवन, होते हैं ये नुकसान

Papaya side effects: पपीता पोषक तत्वों का खजाना है, इसमें विटामिन, फाइबर, और कई खनिज मौजूद होते हैं, पपीते एक ऐसा फल है, जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पपीते में मौजूद फाइबर ना केवल आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, बल्कि यह वजन संतुलित करने और घटाने में भी आपकी सहायता करता है.

ऐसा भी नहीं है कि पपीते के केवल फायदे ही फायदे हैं, इसके कई नुकसान भी होते हैं. कुछ लोगों के लिए पपीता जहर के समान होता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए.

ये लोग न करें पपीता का सेवन (These people should not consume papaya)

1. गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक पपीता

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि गर्भवस्था के दौरान महिलाओं को पपीते के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि पपीता मीठा होता है और इसमें लेटक्स होता है, जो गर्भाशय के संकुचन को ट्रिगर कर सकता है. इसकी वजह से प्रसव जल्दी भी हो सकता है. इसके अलावा पपीते का सेवन भ्रूण को सहारा देने वाली झिल्ली को भी कमजोर बना देता है, हालांकि यह ज्यादातर कच्चे पपीते में ही देखा जाता है.

​2. अनियंत्रित हार्टबीट वाले लोग

अगर आप हार्टबीट की समस्या से पीड़ित हैं तो पपीते से दूरी बना लें. दरअसल, पपीते के अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है, जो एक अमीनो एसिड है. यह पाचन तंत्र में हाइड्रोजन सायनाइड का उत्पादन करता है. हालांकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन अगर आप पहले से ही इरेगुलर हार्टबीट की समस्या से पीड़ित हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. साथ ही कोई व्यक्ति हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित हैं तो वो भी पतीते का सेवन न करे.

3. पथरी से पीड़ित लोग

पपीते में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है. ऐसे में अगर आप पपीते का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो यह किडनी में मौजूद पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है. क्योंकि इसके सेवन से कैल्शियम ऑक्सलेट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसमें व्यक्ति की किडनी में ही यह एक बड़े स्टोन का रूप ले लेता है. इसके बाद इस पथरी का पेशाब के जरिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है.

4. ​स्किन एलर्जी से पीड़ित लोग

जो स्किन एलर्जी से पीड़ित हैं, वो पपीते का सेवन न करें, क्योंकि यह नुकसानदायक होता है. पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है, जिसे चिटिनेज कहा जाता है. यह एंजाइम लेटेक्स पर क्रॉस रिएक्शन कर सकता है. जिसकी वजह से छींक आना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, और आंखों में पानी आने की समस्या हो सकती है. इससे स्किन पर रैशेज और जलन हो सकती है.

5. बीपी के मरीज करें परहेज

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, जो लोग बीपी की दवा खाते हैं, उन्हें पपीते का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए. इससे ब्लड शुगर लेवल में गिरावट आ सकती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​​

