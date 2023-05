Delhi-NCR में रहने वाले लोग हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रही ये गंभीर बीमारी, सेहत का ऐसे रखें ख्याल

Disease Spreading Over Delhi-NCR: मई का महीना शुरू होते ही देश के अलग-अलग हिस्सों में गर्मी अपना प्रचंड रूप लेने लगी है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये मौसम खतरमाक साबित हो सकता है. बीते कुछ दिनों से यहां के लोगों में एक आम सी बीमारी देखने को मिल रही है. जिसमें खांसी आना, गले में खराश होना, लगातार छींक आना, आंखों में जलन होना शामिल है. हालांकि गर्मियां शुरू होते ही लोगों में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ-साथ एलर्जी जैसे रिएक्शन दिखने को मिलते हैं. कुछ विशेषज्ञों का कहना है, कि कई लोगों को बिना बुखार के ही इन लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टर्स का मानना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसा हो रहा है.

व्यक्ति बार-बार पड़ रहा है बीमार (Person Is Falling Ill Again And Again)



एक खबर के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों को नाक बहना, हल्का बुखार, गले में जलन और गले में दर्द, कोविड, H3N2, H1N1 के कारण से हो सकता है. साथ ही सामान्य फ्लू वायरस के चलते वो बार-बार बीमार हो रहे हैं. इसलिए एक ही व्यक्ति बार-बार वायरल संक्रमण का शिकार हो रहा है.

प्रदूषण, एलर्जी भी है बीमार पड़ने की वजह

डॉक्टर्स का मानना है कि पिछले 2-4 महीनों में लोग बार-बार बीमार पड़ रहे हैं. इसका एक कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण और बदलता मौसम है. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं, कि हवा में परागण के कारण भी फ्लू जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को एलर्जी की समस्या हो रहे हैं. हवा में बढ़ता प्रदूषण एलर्जी को ट्रिगर करता है. इन समस्याओं से खुद का बचाव बहुत जरूरी है. इस मौसम में बॉडी को हाइड्रेट रखें, खानपान सही रखें और ताजी हवा में रहें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)