Tingling In Hands: समय रहते शुरू कर दें इस विटामिन का सेवन, वरना हाथ-पैर की उंगलियां हो जाएंगी बेकार!

Include Vitamin D Rich Foods In Diet: हाथ और पैर की उंगलियों में झुनझुनी किसी विशेष विटामिन की कमी का संकेत नहीं है. यह एक सामान्य समस्या हो सकती है जो हाथ और पैरों के अंगुलियों के जोड़ों में घुमाव या सूजन के कारण होती है. इसके अलावा, हाथ और पैरों की उंगलियों में झुनझुनी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाने में पोषक तत्वों की कमी, नसों और हड्डियों के रोग, और बीमारियों से संबंधित अन्य फैक्टर्स. विटामिन डी की कमी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो झुनझुनी और अन्य समस्याओं के विकास से लिंक हो, लेकिन यह आमतौर पर नहीं होता है.

बॉडी के लिए क्यों जरूरी है विटामिन डी? (Why Vitamin D Is Important For Body)

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. विटामिन डी का मुख्य काम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाना होता है. यह विटामिन सूरज की किरणों और फूड, जैसे- फिश, दूध और अंडे में मौजूद होता है. शरीर में विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं क्या?

1. डिप्रेशन और अधिक थकान: विटामिन डी की कमी से अधिक थकान और डिप्रेशन हो सकते हैं

2. रिकेट्स: यह बच्चों में होती है और उनकी हड्डियों के विकास पर असर डालती है

3. ऑस्टिओपोरोसिस: यह बड़े उम्र के लोगों में होती है और हड्डियों को कमजोर बनाती है

4. न्यूरोमस्कुलर समस्याएं: विटामिन डी की कमी से शरीर के मांसपेशियों के विकास पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं और इससे न्यूरोमस्कुलर समस्याएं हो सकती हैं

बॉडी में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें-

1. मशरूम खाएं-

मशरूम भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स होते हैं. अधिकतर प्रकार के मशरूम खाद्य पदार्थों से अधिक विटामिन डी होते हैं.

2. सूरजमुखी का तेल-

सूरजमुखी के तेल में विटामिन डी होता है. इसका उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग त्वचा पर लगाने के लिए किया जाता है.

3. सूरज की किरणें-

सूरज की किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं. सूरज की धूप में खड़े होने से, समय बर्बाद किए बिना, आपके शरीर में विटामिन डी बनता है.

4. सप्लीमेंट होते हैं मददगार-

आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आप विटामिन डी के एक सप्लीमेंट का भी उपयोग कर सकते है.

5. दूध विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स-

दूध में भरपूर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है. इसलिए दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है. अगर आपको हाथ-पैर की उंगलियों में झुनझुनी की समस्या रहती है, तो रात में एक कप दूध जरूर पिएं. इसमें लगभग 100 आईयू विटामिन डी होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

