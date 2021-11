Stomach gas relief: गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे ये 5 उपाय, जानिए...

home remedies for stomach gas relief: इन दिनों लोगों में कोरोना का डर है. इस डर से बचने के लिए हर कोई हेल्दी जीवन जीने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहा है. हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो आपका पीछा नहीं छोड़तीं. इन्हीं छोटी-मोटी समस्याओं में से एक है पेट में गैस बनना, जो सिर्फ बूढ़ों की नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी आज की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है.



देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, पेट में गैस की समस्या से परेशान व्यक्ति को आए दिन पेट में दर्द, सीने में दर्द या फिर सिर दर्द की शिकायत रहती है.अगर आप थोड़ी सी सजगता और नियमित दिनचर्या में सुधार कर लेते हैं तो पेट में बनने वाले गैस को जड़ से खत्म किया जा सकता है.

पेट की गैस को जड़ से खत्म करने के उपाय (Remedies to eliminate stomach gas from the root)

1. सुबह पीएं गर्म पानी

डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, आप नियमित रूप से गैस की समस्या से परेशान रहते हैं तो सुबह उठते ही गर्म पानी पीनेकी आदत अपनानी चाहिए. गर्म पानी पीने से पेट तो साफ होता ही है, साथ ही आपको गैस पास करने में भी आसानी होती है.

2. चूर्ण बनाकर लें

पेट की गैस से राहत पाने के लिए आप अपने घर में रखे जीरा, अजवाइन, काला नमक और हिंग का पाउडर को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब मात्र 2 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार लें. ऐसा करने से आपको पेट की गैस को बाहर निकालने में बहुत आराम मिलता है.

3. 1 चमच्च अजवाइन या जीरा का सेवन

अगर आपको सिर्फ गर्म पानी पीने में दिक्कत हो रही है तो आपको पानी में 1 चमच्च अजवाइन या जीरा उबाल आने तक गर्म कर लेना चाहिए. जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस पानी को छान कर अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें. उसके बाद उस पानी को दिन में 2 बार तक पिएं.

4. काला नमक परेशानी खत्म करेगा

गैस की समस्या से परेशान लोगों को काला नमक का सेवन करना चाहिए, जो पेट में ठंडक तो रखता ही है, आप सुबह के समय चुटकी भर काला नमक पानी में डाल कर पीते हैं तो गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं. ये नुस्खा पेट की गैस को तुरंत बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा और आसान घरेलू उपाय है.

5. ये योगासन करने से मिलेगा लाभ

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि गैस की समस्या के लिए अगर आप कोई नुस्खा नहीं आजमाना चाहते हैं तो आप योग का भी सहारा ले सकते हैं. आप पवनमुक्तासन, पश्चिमोतानासन और कपालभाती योग क्रिया कर पेट में बनने वाली गैस को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जो कि गैस को दूर करने में सर्वोतम और बहुत असरदार है.

ये भी पढ़ें: Glowing Skin: इस दाल के इस्तेमाल चमक सकता है आपका Face, बस इस तरह करना होगा इस्तेमाल

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है