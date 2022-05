Strong Relationship Tips: रूठे पार्टनर को मनाने में मदद करेंगे ये 4 टिप्स, जल्दी करें कहीं देर न हो जाए

Strong Relationship Tips: आपने अकसर सुना होगा कि जहां प्यार होता है वहां रूठना-मनाना और गिले-शिकवे भी देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब रिलेशनशिप में पार्टनर अपने साथी से नाराज हो जाते हैं. इस नाराजगी की कई वजह हो सकती हैं. शायद इसकी वजह आपका उन्हें ज्यादा टाइम ना दे पाना हो? या शायद उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपसे पहले जैसी केयर नहीं मिल रही है? या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने काफी लंबे से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया हो?

जब नाराजगी बढ़ने लगती है और अगर आप सही टाइम पर अपने पार्टनर की नाराजगी दूर नहीं करते, तो मामला बिगड़ सकता है. हसबैंड-वाइफ हो या फिर लवर्स, नाराजगी का ज्यादा दिन तक रहना किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं है. इससे आपका रिस्टा टूट भी सकता है. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्टनर की नाराजगी में भी उनका प्यार भी छिपा होता है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं. इस स्थिति में कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, नीचे जानिए उनके बारे में...

पार्टनर को मनाने के लिए बेस्ट टिप्स- Best tips to persuade your partner

1. क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बेहद जरूरी है

लव रिलेशन में दूरियों की वजह पार्टनर का एक दूसरे को टाइम ना देना भी एक बड़ी वजह होता है. पार्टनर की शिकायत रहती है कि आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं. इसलिए जरूरी है कि दोनों एक लंबी छुट्टी पर जाएं, किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं. इस क्वालिटी टाइम में आपको सिर्फ एक दूसरे कि सुननी है, कोई ऑफिस टॉक नहीं, कोई दूसरी चर्चा नहीं, कुछ उनकी सुनें और कुछ अपनी कहें

2. सरप्राइज गिफ्ट से बन जाएगी बात

रूठे प्यार को मनाने में गिफ्ट काम आ सकती है. गिफ्ट अपनी फीलिंग्स को जताने का तरीका होता है. अपने लव पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए भला किसी खास मौके का क्या इंतजार करना. कभी भी सरप्राइज गिफ्ट देने से आपका प्यार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. गिफ्ट भले ही महंगा ना हो, लेकिन उसमें आपका प्यार और आपकी फीलिंग्स कुछ अलग ही होंगी.

3. अहसास कराएं कि आप सबसे स्पेशल हो

रिलेशनशिप में मजबूती लाने के लिए अपने पार्टनर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखेरने की कोशिश करें. इससे रिश्ते में ताजगी और एक्साइटमेंट बना रहता है. छोटी-छोटी बातों से उन्हें खुश करने की कोशिश करें. सबसे खास बात ये है कि उन्हें स्पेशल फील कराएं, किसी भी खुशी या एचीवमेंट के मौके पर उन्हें प्यार करें, गले लगाएं. ताकि उन्हें भी आपकी खुशी और कामयाबी का अहसास हो. उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं.

4. पार्टनर पर भरोसा और विश्वास रखें

अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें. इसी विश्वास के आधार पर वो आपसे अपने पर्सनल स्पेस की भी डिमांड करते हैं. रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें. उन्हें बात-बात पर टोकना ठीक नहीं है, उन्हें किसी काम को करने से रोकना भी ठीक नहीं है. उनका अपना सोशल सर्कल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,क्योंकि प्यार बेड़ियों में बांधकर नहीं रखा जाता है. प्यार जितना आजाद होगा, रिश्ता उतना ही लंबा और मजबूत होगा.