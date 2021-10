40 की उम्र में भी दिखना है जवां और खूबसूरत तो फॉलो करें ये 5 टिप्स, आसपास भी नहीं आएंगे बुढ़ापे के लक्षण!

Tips for youthful skin: आज कल हर कोई सुंदर और जवां दिखना चाहता है, इसके लिए वह तरह-तरह के तरीके अपनाता है. हम देखते हैं जैसे-जैसे उम्र बढ़ती वैसे-वैसे चेहरे पर उसका असर दिखने लगता है. हालांकि कुछ ऐसी चीजे हैं, जिन्हें स्किन रूटीन में शामिल करके आप 40 साल तक की उम्र में एक जवां स्किन पा सकती हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, जिसके पीछे गलत लाइफस्टाइल, तनाव जैसे बहुत सारे कारक छिपे हो सकते हैं. इन कारणों से छुटकारा पाने के कुछ तरीके हैं, जिन्हें आप अपना सकते हैं. ये टिप्स आपके चेहरे पर दिखाई देने वाले बुढ़ापों के लक्षणों को कम कर सकते हैं और चेहरे का ग्लो वापस ला सकते हैं.

जवां दिखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips to look young)

1. खाली पेट गुनगुना पानी

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने का मतलब है पेट भी बिल्कुल भी ठीक होना नहीं है. क्योंकि आप जैसा खाते हैं वैसा ही दिखते हैं. इसलिए जब आप खराब चीजों का सेवन करते हैं तो आपका पेट खराब रहता है. पेट के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, जो कि हेल्दी रहने के लिए बहुत ही जरूरी है.

2. एक्सरसाइज करने से बढ़ेगा ग्लो

हम देखते हैं कि जब आपका रूटीन बिगड़ता है तो थका हुआ और सुस्त महसूस होता है, लेकिन अगर रोजाना सुबह-सुबह योगा और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू की जाए तो निश्चित रूप से आप हेल्दी और पहले से ज्यादा फिट रह सकते हैं. फिट रहेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा ग्लो रहेगा और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी.

3.मेडिटेशन करना पहली शर्त

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप रोजाना सुबह-सुबह ध्यान लगाते हैं या फिर मेडीटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से ये सेहत और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और तो और आपका दिमाग बहुत तेज होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा. ये दोनों चीजें आपको जवां दिखने में मदद करने के लिए काफी हैं.

4. फलों का जूस बेहद जरूरी

जवां दिखने के लिए आप सुबह-सुबह जूस पीएं. इसमें आप गाजर ,संतरा केला और सेब का जूस भी पी सकते हैं. ये सभी फल ढेरों पोषक तत्वों से भरे होते हैं. साथ ही एंटी-एजिंग गुणों से पैक होते हैं, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, ये जूस आपको जवां दिखने में मदद करेंगे.

5. दौड़ना भी जरूरी है

ऊपर बताए गए चार उपायों के अलावा आप जवां दिखने के लिए दिन में 3 किलोमीटर अवश्य दौड़ें. दौड़ने से आपके शरीर में रक्त का संचार बहुत ही अच्छा रहता है और आपका रक्त भी साफ रहता है. रक्त साफ होने से पिंपल्स , चेहरे पर दाग-धब्बे जैसी समस्याएं भी नहीं होती और और आप स्वस्थ रहते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.