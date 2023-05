Weak Immunity Symptoms: बदलते मौसम में शरीर में लगने लगी है कमजोर, तो इन बातों का रखें खास ध्यान

How To Boost Immunity In Changing Season: जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है तो बॉडी 5 तरह के संकेत देकर हमें सचेत करने लगती है. ऐसे में अगर हम तुरंत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं तो बीमार पड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है.