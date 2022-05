White Hair Problem: सफेद बालों से निजात दिला देंगे ये घरेलू नुस्खे, हेयर हो जाएंगे काले

White Hair Problem: उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद होना एक आम बात है, लेकिन आपके बाल कम उम्र ही सफेद होने लगे तो चिंता करना लाजमी है. आज हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है. आमतौर पर बाल सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बढ़ते प्रदूषण, स्‍ट्रेस, बीमारियां, गलत खान-पान. इससे बालों का बुरा हाल जो जाता है और इससे बाल न सिर्फ झड़ने लगते हैं, बल्‍कि समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

ऐसे में अक्सर लोग बालों को काला करने के लिए कई तरह के हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन हेयर प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल बेहद कमजोर हो जाते हैं और पतले होकर टूटने लगते हैं.

सफेद बालों की समस्या दूर करेंगे ये नुस्खे- These remedies will remove the problem of white hair

1. सफेद बालों से निजात दिलाएगा अदरक

सबसे पहले अदरक को कद्दूकस कर लें.

अब इसमें आप शहद मिलाएं.

इस पेस्ट को बालों पर हफ्ते में दो बार लगाएं.

इससे बाल सफेद होने कम हो जाएंगे.

2. सफेद बालों से निजात दिलाएगा आंवला

सबसे पहले आप आंवले को मसल कर उसकी गुठली निकाल दें.

इसके बाद इसे पानी में उबाल लें.

इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए.

अब इसमें मेहंदी और नींबू का रस मिलाकर इसे अपने बालों पर लगाएं.

3. सफेद बालों से निजात दिलाएगा नारियल तेल

आधा कप नारियल या जैतून का तेल को हल्का गर्म करें.

अब इसमें आप 4 कपूर मिलाएं.

जब कपूर पूरी तरह से घुल जाए तो इसे अपने सिर पर मालिश करें.

4. सफेद बालों से निजात दिलाएगा कॉफी पाउडर

पानी में चाय की पत्ती या कॉफी पाउडर डालकर उसे 10 मिनट तक उबालें.

अब इसे अपने बालों पर लगा लें.

अगर आपको बालों का रंग काला करना है तो चाय की पत्ती का प्रयोग करें.

बालों का रंग भूरा करना हो तो कॉफी पाउडर का प्रयोग करें.

5. सफेद बालों से निजात दिलाएगा प्याज

प्याज का पेस्ट बनाकर अपने बालों पर लगाएं.

इसे एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें.

फिर एक घंटे बाद पानी से धो लें.

ऐसा करने से भी सफेद बाल काले हो जाएंगे.

Benefits Of Cycling: पेट की चर्बी घटाना है तो रोज करें साइकिलिंग, इस बात का रखें ध्यान, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.