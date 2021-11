'Sugar Free' जिंदगी: डायबिटीज के मरीज क्या खाएं और क्या नहीं? सभी लोगों को जानना जरूरी है ये अहम जानकारी

World Diabetes Day 2021: डायबिटीज की बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस (World Diabetes Day 2021) मनाया जाता है. डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए जरूरी है कि खान-पान का खास ख्याल रखें. खाने में लापरवाही से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. कुछ ऐसे फूड भी हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.

दो तरह की होती है डायबिटीज (There are two types of diabetes)

टाइप-1 डायबिटीज (type 1 diabetes)

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार टाइप-1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में पायी जाती है. इसमें शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. इलाज के रूप में बच्चे को इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ताकि शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को नियंत्रित किया जा सके.

टाइप-2 डायबिटीज (type 2 diabetes)

डॉक्टर अबरार मुल्तानी बताते हैं कि 90 फीसदी लोगों को टाइप-2 डायबिटीज परेशान करती है. कई बार ये समस्या आनुवांशिक हो सकती है, जबकि कई बार खराब लाइफस्टाइल इसकी प्रमुख वजह होती है. इसमें इंसुलिन कम बनता है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति मोटा होने लगता है. संतुलित डाइट, दवाओं का समय पर सेवन और व्यायाम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है. वे कहते हैं कि इस बीमारी के रोगी नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और योगासन करें. सबसे बड़ी बात ये है कि नियमित रूप से कम से कम आधे से एक घंटा जरूर टहलें.

डायबिटीज के सामान्य लक्षण (symptoms of diabetes)

बेचैनी कपकपी ज्यादा भूख लगना पसीना आना थकान सिर दर्द धुंधलापन दिखना दिल की धड़कन तेज होना वजन अचानक घटने लगना अचानक वजन बढ़ना

डायबिटीज के मरीज न खाएं ये चीजें (Diabetes patients should not eat this food)

मीठी चीजों को खाने से परहेज करें. आलू, अरबी, शकरकंद, चावल, ब्रेड, नान, नूडल्स आदि मैदे से बनी चीजों से दूरी बनाएं जंकफूड और फास्टफूड भी न खाएं.

डायबिटीज के मरीज खाएं ये चीजें

अंडा, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फैटी फिश और साबुत अनाज को भी डाइट में शामिल करें. अमरूद, आंवला, नींबू, जामुन, संतरा और पपीता जैसे फलों को डाइट का हिस्सा बनाएं. टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, गाजर, ब्रोकली, मूली, पालक, भिंडी, खीरा खाएं. शलजम, कद्दू, शिमला मिर्च, मेथी, मूली, बथुआ,करेला, कद्दू और कच्चे केले आदि सब्जियां खाएं. दलिया, ब्राउन राइस, चोकर युक्त आटा और लहसुन का सेवन करें दालचीनी, ग्रीन टी, प्लेन छाछ, टोंड मिल्क आदि को अपनी डाइट में शामिल करें. खाना पकाने के लिए सरसों के तेल या सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करें.

