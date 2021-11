बीच समंदर में टकराए 2 बड़े जहाज, अब इस खतरे की जताई जा रही आशंका

अहमदाबाद: गुजरात में 26 नवंबर की रात कच्छ की खाड़ी में एमवी एविएटर और अटलांटिक ग्रेस नाम के दो वाणिज्यिक पोतों (Commercial Ships) के बीच टक्कर हो गई. इस दौरान किसी के हताहत होने या तेल रिसाव होने की कोई सूचना नहीं मिली है.

Collision btwn MVs Aviator & Atlantic Grace in GoK on 26 #NOVEMBER night

No casualties, oil slick reported@IndiaCoastGuard Ships in area incl. Pollution Control stand-by in vicinity & monitoring the situation@AjaybhattBJP4UK @Bhupendrapbjp @dgpgujarat @GujaratPolice @ANI pic.twitter.com/CZ8WfZoCxx

