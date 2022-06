Mumbai Crime: मुंबई के बड़े कारोबारी पर रेप का आरोप, महिला बोली- '2 दो करोड़ का बकाया मांगने पर वारदात'

Rape Case filed against businessman: मुंबई (Mumbai) के जुहू (Juhu) इलाके में 35 साल की महिला से रेप के मामले में 75 साल के बिजनेसमैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. महिला ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि आरोपी कारोबारी ने उसे कथित तौर पर ये बात कहीं और कहने पर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के नाम पर उसे जान से मरवाने की धमकी दी है.

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता महिला ने ये भी कहा कि आरोपी कारोबारी की बात नहीं मानने पर उसे 'डी-गैंग' का फोन आया था जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी जिसके बाद वो MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी.

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा, 'आरोपी व्यावसायी ने मुझसे 2 करोड़ रुपये लिए थे जो कई मार मांगने के बावजूद उसने नहीं लौटाए. जैसे ही मैंने अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा.'

Maharashtra | Case filed against a 75-yr-old businessman in connection with rape of a 35-yr-old woman in Juhu, Mumbai. The accused allegedly threatened to kill her in Dawood Ibrahim's name if she complains to the police; she received a call from a 'D-gang': MIDC Police Station

— ANI (@ANI) June 16, 2022