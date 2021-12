नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 Omicron Variant) तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. देशभर में अब तक 781 लोग ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9195 नए मामले सामने आए हैं और देश में एक्टिव केस 77002 हो गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 781 मामले सामने आ चुके हैं. ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Omicron in Delhi) में दर्ज किए गए हैं और यहां संक्रमितों की संख्या 238 हो गई है, जिसमें से 57 लोग ठीक हुए हैं.

दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक 167 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि राज्य में 72 लोग ठीक भी हो चुके हैं. इसके अलावा गुजरात में ओमिक्रॉन के 73, केरल में 65, तेलंगाना में 62 और राजस्थान में 46 केस दर्ज किए गए हैं.

भारत ने अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 781 मामलों की पहचान की गई है, जिसमें से 241 लोग ठीक हो गए हैं. देश में दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात (73), केरल (65), तेलंगाना (62), राजस्थान (46), कर्नाटक (34), तमिलनाडु (34), हरियाणा (12). पश्चिम बंगाल (11) मध्य प्रदेश (9), ओडिशा (8), आंध्र प्रदेश (6), उत्तराखंड (4), चंडीगढ़ (3), जम्मू-कश्मीर (3), उत्तर प्रदेश (2), गोवा (1), हिमाचल प्रदेश (1), लद्दाख (1) और मणिपुर (1) में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं.

