2.5 लाख की बाइक पर बैठे लड़का-लड़की दीवार से टकराए, फेंसिंग के तार से कटी गर्दन; मदहोशी में मौत

Bike Collided With The Wall Of Christ Church Girls' School Jabalpur: बाइक टकराते ही रेणु हवा में कई फीट उछलकर कटीले तारों से टकराई. उसकी गर्दन कट गई और सिर में भी चोट आई. पुलिस और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने उन्हें विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा, तब तक देर हो चुकी थी.