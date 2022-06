Agneepath Bihar Protest: 'अग्निपथ' पर JDU और BJP में दो फाड़, हिंसा को लेकर एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

Agneepath Protest in Bihar: केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर सुरक्षा तंत्र अलर्ट पर है. हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में देखने को मिली हैं. इस बीच भाजपा और जेडीयू में तल्खी भी देखने को मिली है. भाजपा ने जेडीयू पर प्रशासन की अनदेखी के आरोप लगाए हैं. वहीं जेडीयू ने भाजपा को अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने को कहा है. प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर दोनों ही दल के नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा का जेडीयू पर बड़ा आरोप

अग्निपथ सेना भर्ती योजना पर बिहार में जारी प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य में भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना. पुलिस के साथ एक विशेष पार्टी के कार्यालयों को दर्शकों के रूप में कार्य करना गलत है. जो भारत में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है. मैं इसका विरोध करता हूं.

Nothing wrong with opposing, but targeting people at the behest of administration,torching offices of a particular party with police acting as spectators is wrong. What isn't happening in India is happening in Bihar. I oppose it: Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal on Agnipath protest pic.twitter.com/FNKFXZgEqO

— ANI (@ANI) June 18, 2022