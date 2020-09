मोदी के जन्मदिन से पहले मंदिर में चढ़ा 70 किलो का लड्डू, 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा PM का B'day

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 70वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले 70 किलो का लड्डू भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया. इतना विशाल यह लड्डू कोयंबूटूर के भगवान शिव के सिवान कामाची अम्मन मंदिर में चढ़ाया गया. भगवान को चढ़ाने के बाद इस लड्डू का प्रसाद स्थानीय लोगों में वितरित किया गया. बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

कोयंबटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमाची अम्मन मंदिर के बाहर ढोल-नगाड़े के साथ एक जुलूस निकाला. इसके बाद 70 किलो का लड्डू भगवान को चढ़ाकर लोगों में बांटा गया. यह सब करने के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर जरूरतमंदों को राशन दिया. कार्यकर्ता यहां पर रक्तदान शिविरों के आयोजन और नेत्र जांच शिविरों का दौरा करने भी गए और वहां पर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीजें वितरित कीं.

As part of ongoing #SevaSaptah on the occasion of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi's birthday week, I along with my colleague, Hon'ble MoS Shri @nityanandraibjp distributed clothes and essentials to sanitation workers of NDMC today at my residence in New Delhi.

(1/2) pic.twitter.com/qse7GOKzld — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) September 16, 2020

Tamil Nadu: Ahead of PM Narendra Modi's birthday, BJP workers offered a 70-kg laddoo at Sri Kamatchi Amman Temple and distributed it among people in Coimbatore. pic.twitter.com/7uSoDGjage — ANI (@ANI) September 16, 2020

गौरतलब है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर 'सेवा सप्त' नाम से एक सप्ताह का अभियान शुरू किया है. इस मौके पर देशभर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कई सामाजिक पहल की जा रही है. यह अभियान पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर के छपरौली गांव में शुरू किया गया था जो कि 20 सितंबर तक जारी रहेगा.

केंद्रीय मंत्री जी कृष्‍ण रेड्डी और नित्‍यानंद राय ने आज यनी 16 सितंबर को सेवा सप्‍ताह के अंतर्गत नई दिल्‍ली म्‍युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) के 70 वर्कर्स को सम्‍मानित किया. वहीं गोवा बीजेपी ने सेवा सप्‍ताह के अंतर्गत कोविड-19 से बचाव के लिए स्‍कूल के स्‍टूडेंट्स को ऑक्‍सीमीटर, सैनेटाइजर और फेस शील्‍ड बांटे. जबकि केरल में सोमवार को सफाई अभियान की शुरुआत की गई. केरल के कोझिकोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने Zamorin's school compound में साफ-सफाई कर मोदी का जन्मदिन मनाया.

BJP's statewide #SevaSaptah service week celebrating our beloved PM @narendramodi ji's 70th Birthday, has commenced. Inaugurated by State President @surendranbjp in Kozhikode starting with Cleanliness Drive in Zamorin's school compound. pic.twitter.com/cCGcQqbp7z

— BJP KERALAM (@BJP4Keralam) September 14, 2020