AIADMK Tussle: शिवसेना के बाद अब इस पार्टी में हुई 'जंग', दफ्तर के भीतर चले लाठी-डंडे

AIADMK Tussle: तमिलनाडु की पार्टी AIADMK में इन दिनों जंग छिड़ी हुई है. लड़ाई पार्टी का अध्यक्ष बनने को लेकर है. ओ पनीरसेल्वम और के पलानीस्वामी का गुट आमने-सामने है. इस लड़ाई के बीच ओ पनीरसेल्वम ( ओपीएस) को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने सोमवार को पार्टी के भविष्य के नेतृत्व ढांचे को तय करने के लिए जनरल काउंसिल की बैठक को मंजूरी दे दी है.

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

हाई कोर्ट ने ओपीएस द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा बुलाई गई बैठक पर रोक लगाने की मांग की गई थी. बैठक में अंतरिम महासचिव के पद को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है. बैठक जहां सुबह 9:15 बजे शुरू होने वाली थी, वहीं अदालत ने सुबह 9 बजे अपना आदेश दिया. अदालत ने कहा कि बैठक कानून के अनुसार आयोजित की जा सकती है.

बैठक में 2500 से अधिक सदस्य हिस्सा लेंगे, जो पलानीस्वामी गुट के हैं. माना जा रहा है कि मीटिंग में पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है. बैठक में ओ पनीरसेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटने की भी संभावना है.

पनीरसेल्वम खेमे ने दलील दी थी कि कानून के मुताबिक केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक ही बैठक बुला सकते हैं और नवनियुक्त प्रेसीडियम के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई यह बैठक तकनीकी रूप से अवैध है.

#WATCH Chennai, TN: O Paneerselvam supporters break open the door of AIADMK office, ahead of party's general council meeting being led by E Palaniswami pic.twitter.com/A5wNwpHPgk

— ANI (@ANI) July 11, 2022