कोएंबटूर: कई विपक्षी दलों द्वारा भारत की एयर स्‍ट्राइक पर उठाए जा रहे सवालों के मद्देनजर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि हमारा काम आतंकी ठिकानों को तबाह करने का है, आतंकियों के शव गिनने का नहीं. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि यदि सीमापार कोई क्षति नहीं हुई तो पाकिस्‍तान ने प्रतिक्रिया क्‍यों दी? यदि हमने जंगल में बम गिराए होते तो पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री उस पर प्रतिक्रिया क्‍यों देते?

यानी बीएस धनोआ के इस बयान का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के एयर स्‍ट्राइक में पाकिस्‍तानी सीमा के भीतर जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है. इसलिए ही पाकिस्‍तान ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और उनके एफ-16 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश भी की. इसी कड़ी में उनका एक विमान भी भारतीय वायुसेना ने मार गिराया. बीएस धनोआ ने यह भी कहा कि विदेश सचिव अपने बयान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बारे में पहले ही बयान दे चुके हैं. हमारा काम तय किए लक्ष्‍य को हिट करना है. हमने अपने टारगेट को हिट किया. एयर स्‍ट्राइक में कितने लोग मारे गए, ये बताने का काम सरकार का है.

मोदी सरकार ने एयर स्‍ट्राइक का फैसला लिया, 250 से ज्‍यादा आतंकियों को मार गिराया: अमित शाह

Air Chief Marshal BS Dhanoa on air strikes: The target has been clearly amplified by FS in his statement. If we plan to hit the target, we hit the target, otherwise why would he (Pak PM) have responded, if we dropped bombs in the jungles why would he respond. pic.twitter.com/X4Y0Jdopr6

