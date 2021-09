Deputy Chief Of Indian Air Force: भारतीय वायु सेना के डिप्टी चीफ होंगे संदीप सिंह, कई लड़ाकू विमानों को उड़ाने का है अनुभव

नई दिल्ली. एयर मार्शल संदीप सिंह (Sandeep Singh) भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के अगले डिप्टी चीफ होंगे. भारत सरकार ने उनको इस पर के लिए नियुक्त किया है. वे एयर मार्शल वीआर चौधरी (VR Chaudhary) की जगह लेंगे. संदीप सिंह 30 सितंबर को एयरफोर्स का प्रमुख पद संभालेंगे. सरकार ने केंद्र सरकार ने एयर मार्शल वीआर चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया है. इसलिए उनकी जगह अब संदीप सिंह को ये जिम्मेदारी मिल रही है.

जानकारी के अनुसार एयरफोर्स प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल आरके भदौरिया 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं. उनकी जगह वायुसेना प्रमुख के लिए वीआर चौधरी को सरकार ने चुना है. चौधरी के चीफ मार्शल बनने के बाद उनका पद खाली हो जाएगा. इस पद के लिए एयर मार्शल संदीप सिंह को तैनात करने का फैसला लिया गया है. एयर मार्शल संदीप सिंह फिलहाल साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं. उन्होंने एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया की सेवानिवृत्ति के बाद 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया था. एयर मार्शल संदीप की जगह पर एयर मार्शल अमित देव को वेस्टर्नय एयर कमांड का अगला चीफ बनाया गया है.

Air Marshal Sandeep Singh has been appointed as the next Vice Chief of the Indian Air Force. He will be succeeding Air Marshal VR Chaudhari who will take over as Chief of Air Staff on September 30 pic.twitter.com/lcLPcP36iq

