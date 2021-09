UPSC Result: पीएम ने ट्वीट करके दी यूपीएससी में सफल कैंडिडेट्स को बधाई, असफल छात्रों से कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया. बता दें यूपीएससी ने बीते शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट (UPSC CSE Final Result 2020) जारी किया है. इसमें 761 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

यूपीएससी ने ये रिजल्ट जनवरी 2021 में हुई लिखित मुख्य परीक्षा और अगस्त से सितंबर 2021 के बीच हुए इंटरव्यू के आधार पर जारी किया है. इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सभी भारत की यात्रा में एक अपनी सर्विस के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे. उन्होंने उन उम्मीदवारों को भी शुभकामनाएं दीं जो यूपीएससी परीक्षा को पास नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि अभी कई मौके आएंगे जिसके लिए आप तैयार रहिए.

Congratulations to those who successfully cleared the UPSC Civil Services examination. An exciting and satisfying career in public service awaits.

Those who have cleared the exam will go on to have key administrative roles during an important period of our nation’s journey.

