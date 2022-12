Air Suvidha form इन यात्रियों के लिए होगा अनिवार्य, RT-PCR टेस्ट को भी किया जाएगा जरूरी

Coronavirus in India: भारत में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए केंद्र सरकार इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मंडाविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण को भी अनिवार्य करने की बात की है. कोरोना पॉजिटिव या किसी तरह के कोरोना के लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा. इन देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. आपको बात दें कि वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए इस फॉर्म को दोबारा शुरू किया गया है.

एयरपोर्ट पर होगी रैंडम सैंपलिंग

भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी को लेकर एक्टिव नजर आ रही है. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अंतरराष्ट्रीय रूटों पर यात्रा करने वाले 2 प्रतिशत यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी. दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दिया है.

#WATCH | Air Suvidha portal to be implemented for passengers arriving from China, Japan, South Korea, Hong Kong & Thailand, RT-PCR to be made mandatory for them. After arriving in India, if they test positive, they'll be quarantined: Union Health Min Dr Mandaviya pic.twitter.com/ST7ypqmy1V

— ANI (@ANI) December 24, 2022