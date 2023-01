Protest against WFI Chief: कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ धरना जारी, खेल मंत्रालय पहुंचा पहलवानों का प्रतिनिधिमंडल

Delhi News: WFI और उसके प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी पहलवानों के विरोध के बीच अब सरकार भी सक्रिय हो गई है. प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के साथ बैठक के लिए शास्त्री भवन में केंद्रीय खेल मंत्रालय के कार्यालय पहुंचा है. इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, ‘हम केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं और बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया को इसके बारे में बताएंगे.‘

धरना दे रहे खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि जब तक यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाया नहीं जाएगा उनका धरना जारी रहेगा.

Delhi | Wrestlers arrives at the office of Union Sports Ministry in Shashtri Bhawan for a meeting with officials amid wrestlers' protest against WFI & its chief Brijbhushan Sharan Singh pic.twitter.com/F38HLWp5bY

— ANI (@ANI) January 19, 2023