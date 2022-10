Bihar News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज एक दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे. उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. उन्होंने लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि सिताबदियारा में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है. अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण भी किया. अमित शाह ने इस दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमने जनकल्याण के काम किए लेकिन सत्ता पाने के लिए पाला बदलने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं. जो जेपी का नाम लेते थे, वो कांग्रेस के साथ हैं.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्ता में नशे में धुत एक सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया, जिसने 70 के दशक में आपातकाल लगाया था. शाह ने कहा, 1973 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे. इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को पैसा इकट्ठा करने का काम दिया था जिसके बाद भ्रष्टाचार शुरू हुआ. गुजरात में छात्रों ने विरोध किया और इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया. इसने गुजरात में सरकार बदल दी.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah arrives in Chhapra, Saran in Bihar.

The Home Minister will visit Jayaprakash Narayan’s ancestral village Sitab Diara in Saran district on JP Narayan’s birth anniversary today. pic.twitter.com/XzkTjyhgJN

— ANI (@ANI) October 11, 2022