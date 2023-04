Amul Vs Nandini: चुनाव से पहले इस राज्य में दूध पर संग्राम, अमूल के ट्वीट से मचा बवाल, बीजेपी पर विपक्ष का हल्ला बोल

5 अप्रैल को अमूल की ओर से ट्वीट में कहा गया कि वह बेंगलुरु में दही और दूध जैसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगा. इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात आधारित कंपनी अमूल के जरिए वह कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड 'नंदिनी' को खत्म करना चाहती है. लोगों में भी अमूल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है.

A new wave of freshness with milk and curd is coming

to Bengaluru. More information coming soon. #LaunchAlert pic.twitter.com/q2SCGsmsFP

— Amul.coop (@Amul_Coop) April 5, 2023