साउथ कोरिया की सड़कों पर आनंद महिंद्रा को दिखा कुछ खास, नितिन गडकरी को दे दी ऐसा करने की सलाह

नई दिल्ली: महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने दिलचस्प ट्वीट्स को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने साउथ कोरिया (South Korea) का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर वो काफी इम्प्रेस हुए हैं. आनंद महिंद्रा ने वीडियो में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को टैग किया है और भारत में इस आइडिया को अपनाने की सलाह दी है.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने जिस वीडियो को शेयर किया है, उसमें दक्षिण कोरिया के ट्रैफिक सिस्टम को दिखाया गया है. इस वीडियो में एक हाईवे नजर आ रहा है, जिसमें दोनों तरफ गाड़ियों के लिए रास्ता है, लेकिन सड़क के बीच में सोलर पैनलों से ढका एक साइकिल ट्रैक नजर आ रहा है. इस ट्रैक का फायदा ये है कि साइकिल चलाने वाले लोग छांव में चल सकेंगे और धूप से उनका बचाव भी हो सकेगा. इतना ही नहीं साइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से स्वच्छ ऊर्जा भी मिलती रहेगी.

ये भी पढ़ें- घर में चल रहा था बम बनाने का काम, अचानक हुआ धमाका और चली गई 7 लोगों की जान

वीडियो शेयर कर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के टैग करते हुए लिखा, 'वाह! क्या आईडिया है. हम ऐसे ही नहरों को ढककर काम करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कवरेज का दायरा बड़ा होगा. यह देखने लायक है, हालांकि साइकिल चलाने वाले भले ही एक्सप्रेसवे का उपयोग न करें. और कौन जानता है, शायद इस दिलचस्प तरीके के चलते साइकिल चलाने में वृद्धि भी आए.'

What an idea sirji… We have been doing similar things by covering canals, but this would substantially increase coverage. It’s worth looking at even if cyclists don’t use expressways…and who knows, maybe it’ll kick off a recreational cycling boom.. @nitin_gadkari https://t.co/zrZk8CqjFK

— anand mahindra (@anandmahindra) March 2, 2022