Zee News के एंकर रोहित रंजन के मामले में बोले रमन सिंह- छत्तीसगढ़ CM के आदेश पर हुई कार्रवाई

Zee News Anchor Rohit Ranjan Live Updates: छत्तीसगढ़ पुलिस ने मंगलवार को ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गाजियाबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने की कोशिश की. छत्तीसगढ़ पुलिस बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए रोहित रंजन के घर के अंदर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की. छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्य बिना वर्दी के सुबह 6 बजे के करीब रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश कानून के हिसाब से चलेगा.

कांग्रेस लोगों पर कर रही दमन: अमित मालवीय

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस लोगों का दमन कर रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है. देश कानून से चलेगा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कांग्रेस बेशर्मी से राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, केवल दो राज्य एनसीआर में काम करने वाले पत्रकारों पर टारगेट करने के लिए प्रासंगिक हैं. किसी की राय से असहमत, लेकिन उन्हें इस तरह डराना #इमरजेंसी की गंभीर याद दिलाता है. कांग्रेस लोकतंत्र पर धब्बा है.'

Congress brazenly uses Rajasthan and Chattisgarh police, the only two states they are relevant in, to target journalists working out of NCR. You can disagree with someone’s opinion but intimidating them like this is a grim reminder of #Emergency. Congress is a blot on democracy… https://t.co/18mSNIgNky

