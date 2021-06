Punjab के लिए Arvind Kejriwal ने किए 3 बड़े ऐलान, आप सरकार बनी तो देंगे फ्री बिजली

चंडीगढ़: पंजाब में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के लिए बिजली को लेकर तीन बड़े ऐलान किए.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनते ही प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी. इसके अलावा हमारी बनी तो 24 घंटे बिजली आएगी और पुराने बिल भी माफ किए जाएंगे.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'आप की सरकार बनते ही बिजली से जुड़े ये फैसले किए जाएंगे. हमारी सरकार बनी तो पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन बिजली बिल नहीं आएगा.' केजरीवाल ने कहा, '300 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद 80 फीसदी लोगों का बिजली बिल जीरो हो जाएगा.'

चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है. पंजाब में बिजली बनती है, इसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पंजाब में क्यों मिलती है? क्योंकि बिजली कंपनी और पंजाब की सरकारी सत्ता में गंदी सांठगांठ है.'

When we fought polls for the 1st time in Delhi in 2013, people used to get absurd electricity bills. The govt was colluding with electricity companies, just like Punjab. Today there's 24-hr electricity in Delhi at a very low rate. We've to do this in Punjab: AAP leader & Delhi CM pic.twitter.com/Ed2CBwxTZH

