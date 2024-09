'अरविंद केजरीवाल नाम नहीं, ब्रांड हैं', जमानत मिलते ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में खुशी की लहर, जानें किसने क्या कहा

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इसके बाद पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अरविंद केजरीवाल नाम नहीं ब्रांड हैं: राघव चड्ढा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने पर 'आप' नेता राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक ब्रांड हैं, वह सच्ची राजनीतिक और ईमानदारी के ब्रांड हैं. मुझे लगता है कि अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही केजरीवाल को 6 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा, लेकिन आज छह महीने बाद अरविंद केजरीवाल लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है, जैसे उनका बेटा आ रहा है. दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है, जैसे उनका भाई लौटकर आया हो.”

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, AAP MP Raghav Chadha says, "... I thank the Supreme Court... He (Arvind Kejriwal) is not just a name, but a brand of honest politics. He had to go to jail for 6 months because of his increasing popularity... AAP will get more… pic.twitter.com/KCsi2GIBAG

— ANI (@ANI) September 13, 2024