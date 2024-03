केजरीवाल को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए, ईडी को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.

Delhi High Court issues notice to Enforcement Directorate on plea moved by CM Arvind Kejriwal raising issues of legality and validity regarding the arrest and remand.

Delhi HC seeks ED's response on the main petition as well as the application for interim release of the… pic.twitter.com/5eRoyAVwk4

