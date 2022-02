'बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा', शोले फिल्म के डायलॉग से अरविंद ने साधा निशाना

लखनऊ: पंजाब विधान सभा चुनाव के बीच AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं. लखनऊ में सोमवार को एक चुनावी जनसभा में केजरीवाल ने शोले फिल्म के मशहूर डायलॉग से विरोधियों को निशाने पर लिया.

केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक वो जो जनता को डराता है और दूसरा वो जो भ्रष्टाचारियों को डराता है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है. अरविंद ने आगे कहा कि शोले फिल्म में डायलॉग है न, जब 100-100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा.

#WATCH | ...Kejriwal is a terrorist who scares the corrupt...There is a dialogue from Sholay movie..."Jab baccha bhrashtachar karta hai toh maa kehti hai soja beta varna Kejriwal aajayega...": AAP convenor Arvind Kejriwal in Lucknow, UP pic.twitter.com/tb0ydWMplh

