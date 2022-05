Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े पर गिरी गाज, सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन

Aryan Khan Drugs Case: NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर सरकार ने एक्शन लिया है. उन्होंने ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, जिसे पिछले दिनों क्लीन चिट मिल गई थी.