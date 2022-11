G-20 में PM मोदी-जिनपिंग मुलाकात पर ओवैसी का हमला, कहा- प्रधानमंत्री ने दी बधाई

PM Modi-Xi Jinping Meeting: इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की मुलाकात पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने हमला बोला है. ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से मिलकर उनका स्वागत किया और उनको बधाई दी.

ओवैसी ने चीन मुद्दे पर की संसद के विशेष सत्र की मांग

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर कहा, 'आखिरकार लद्दाख में जो हुआ है (याद रखें कि हमने 20 बहादुर सैनिकों को खो दिया), चीनियों पर भरोसा करना या उनसे कुछ मांगना मुश्किल है. क्या हम अब एक और डोकलाम देखने जा रहे हैं, जहां सरकार समस्या का समाधान घोषित करती है लेकिन चीनी सेना वहीं रहती है?' उन्होंने आगे कहा, 'मैं चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की अपनी पूर्व की मांग को दोहराता हूं. यह इस देश की जनता का अधिकार है.'

I reiterate my earlier demand for a special session of Parliament to discuss the China border issue. That is the right of the people of this country.

पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच क्या बात हुई: ओवैसी

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अपने अगले ट्वीट में कहा, 'देश को यह जानना जरूरी है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच क्या बात हुई थी. ये भारत और भारतीयों से जुड़े मामले हैं, न कि मोदी या उनके परिवार के निजी मामले. पीएम मोदी, शी जिनपिंग को क्या पेशकश कर रहे हैं?'

The country needs to know what transpired between Modi and Xi. These are matters concerning India and Indians, not a personal matter of Modi or his family. What is that Modi is offering to Xi?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 16, 2022