NPR-NRC मंजूर नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को दिया ये चैलेंज

हैदराबाद: बिहार विधान सभा चुनाव में 5 सीट जीतने से गदगद AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) एक बार फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के मुद्दे पर वापस आ गए हैं. मुसलमानों को भड़काते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ( NPR) तैयार करना NRC बनाने की दिशा में पहला कदम होगा. यदि NPR बन गया तो देश में 'संदिग्ध नागरिकों' की सूची भी बना ली जाएगी.

ओवैसी ने NPR-NRC के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट किया

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि NPR तैयार करना NRC बनाने की दिशा में पहला कदम होगा. देश में इस तरह की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए जिससे यहां के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों की श्रेणी में आ जाएं. ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि NPR बनाने का शिड्यूल फाइनल किया गया तो उसके विरोध में दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा.

NPR is the first step towards NRC. India's poor should not be forced into an exercise that can result in them being marked as 'doubtful citizens'.

If NPR schedule is being finalised, then the schedule to oppose it will also be finalised https://t.co/o3sokFCDUA

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 20, 2020