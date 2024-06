अल्लाह हू अकबर.. जय फिलिस्तीन, संसद में शपथ लेकर क्या बोल गए असदुद्दीन ओवैसी

Oath As MP In Parliament: अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी नए सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला जारी रहा. सांसदों ने अलग-अलग भाषाओं और अपने अपने अंदाज में शपथ ली है. इसी कड़ी में एमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद ऐसा नारा लगाया कि वे चर्चा में आ गए. हुआ यह कि ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अन्य सांसदों की तरह ही शपथ लेने के लिए बुलाया. उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर शपथ ली और शपथ लेने के बाद जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया.

इसके बाद जैसे ही वे स्पीकर के पोडियम से नीचे उतरने लगे सांसदों ने शोर मचा दिया. यह बात सही है कि सांसद अपने अपने तरीके से शपथ ले रहे थे लेकिन जय फिलिस्तीन जैसे नारा किसी भी सांसद नहीं लगाया. लेकिन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोलकर विवाद पैदा कर दिया है. इसको लेकर बवाल भी हो सकता है. हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

BREAKING : Huge uproar in the Parliament after Hyderabad MP Asaduddin Owaisi says “ Jai Palestine” at the end of his oath.

Your thoughts on this. pic.twitter.com/FQMEIeaFHX

