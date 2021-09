गुवाहाटी: असम के जोरहट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण नाव दुर्घटना (Assam Brahmaputra River Tragic Accident) हो गई. दो नावों के बीच टक्कर (Assam Boats Collide) के बाद हादसा हुआ. जोरहाट के एडिशनल डीसी दामोदर बर्मन ने कहा, 40 लोगों को बचा लिया गया है. फिलहाल 60 लोगों की तलाश जारी है.

असम के नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'असम में नाव दुर्घटना से दुखी हूं. यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं.'

Saddened by the boat accident in Assam. All possible efforts are being made to rescue the passengers. I pray for everyone’s safety and well-being.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने नाव हादसे पर दुख जताया. उन्होंने माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को NDRF और SDRF की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्‍होंने अपने मंत्री बिमल बोरा को शीघ्र माजुली जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर जोरहाट के नीमतीघाट में नाव दुर्घटना के बारे में पूछा और अब तक बचाए गए लोगों की स्थिति के बारे में अपडेट लिया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है.

Adarniya HM Sri @AmitShah had kindly called to enquire about the accident in Nimati Ghat and took an update on the rescue operations and conditions of those rescued so far. He said the Central Government is ready to lend all possible help. Grateful to him.

सर्बानंद सोनोवाल ने ली जानकारी

असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ट्वीट किया, 'माजुली में नाव दुर्घटना के बारे में जानकर दुख हुआ. मैंने असम के मुख्यमंत्री से बात की है. दुर्घटना के संबंध और उन्होंने मुझे चल रहे बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी. पीड़ितों की मदद के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.

Anguished to learn of the ferry accident in Majuli. I have talked with Assam CM Shri @himantabiswa regarding the accident and he has informed me of ongoing rescue and relief operations.

I have directed @shipmin_india to provide all necessary support to help the victims.

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 8, 2021