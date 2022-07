Assam Identify Indigenous Muslim: बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता का मास्टरस्ट्रोक, मुसलमानों पर किया ये बड़ा फैसला

Assam Identify Indigenous Muslim: असम (Assam) में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित करने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. उन्होंने असम के मूल यानी भारतीय मुसलमानों को चिन्हित (Assam Identify Indigenous Muslim) करने का काम शुरू कर दिया है. पहली कड़ी में असमी मुसलमानों की 5 जनजातियों को चिह्नित किया गया है. इनमें गोड़िया, मोड़िया, देशी, जोलहा और सैयद हैं. सरकार इन वर्गों को जनजाति का दर्जा देगी और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास का इंतजाम करेगी. भारतीय मुसलमान चिह्नित होने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा.

असम की 5 मुसलमान जातियों को दी गई मान्यता

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की गई. इस बैठक में असम की 5 मुसलमान जातियों (Assam Identify Indigenous Muslim) को खिलोंजिया यानी भारतीय मुसलमान का दर्जा दिया गया है. यह जनजाति गोड़िया, मोड़िया, देशी, जोलहा और सैयद हैं. भारत में मुसलमान जनजातियों को अलग से भारतीय रूप में चिह्नित करने की यह पहली घटना है. असम सरकार के मंत्री जयंत मल्लब ने Zee News को बताया कि खिलोंजिया मुसलमानों को अलग से चिह्नित करने की शिफारिश एक्सपर्ट कमिटी ने की थी, जिससे उन तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके.

Assam cabinet approves identification of 5 Assamese Muslim sub-groups: Gorias, Moriyas, Jolhas, Deshis and Syeds as indigenous Assamese Mulsim communities pic.twitter.com/Er7GibcRN9

— ANI (@ANI) July 5, 2022