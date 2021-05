नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) ने आज विधान सभा चुनावों के नतीजे (Assembly Election Result 2021) के बाद टेलीविजन पर होने वाली चुनावी परिचर्चा में शामिल न होने का फैसला किया है. पार्टी का कहना है कि देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उसने ये डिसीजन लिया है.

कांग्रेस (Congress) के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर बनी हुई है. ऐसे में जनता के साथ अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए पार्टी ने आज टेलिवजन पर होने वाली चुनावी चर्चाओं में भाग न लेने का फैसला किया है.

सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट करके कहा, ‘ऐसे समय में जब देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना कर रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार असफल हो गई है. हमें यह अस्वीकार्य है कि हम उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएं और इसके बजाय चुनावी जीत और हार पर चर्चा करें. कांग्रेस (Congress) ने अपने प्रवक्ताओं को चुनावी परिचर्चाओं से हटाने का फैसला किया है.’

At a time when Nation is facing an unprecedented crisis, when Govt under PM Modi has collapsed, we find it unacceptable to not hold them accountable & instead discuss election wins & losses.

We @INCIndia have decided to withdraw our spokespersons from election debates.

1/2

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 1, 2021