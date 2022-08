Twin Tower Blast: बेइमानी का 'बुर्ज खलीफा' ट्विन टावर गिरते वक्त ATS विलेज से टच हुआ, जानिए कितना हुआ नुकसान?

Twin Tower turn in debris: सुपरटेक ट्विन टावर की इमारत आज दोपहर ढाई बजे ध्वस्त कर दिए गए. नोएडा के सेक्टर-93ए में अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए ध्वस्त हो गई. इस टावर को गिराने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ. इस डिमॉलिशन को लेकर किए गए सभी इंतजाम वैसे तो एकदम चाकचौबंद दिखे और इस धमाके में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. वहीं मौके से कुछ दूर पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद पड़ोस में बनी एटीएस विलेज सोसायटी से उसका कुछ मलबा टकराया. लेकिन इससे कोई बड़े नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है.

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का बयान

इस ब्लास्ट के बाद नोएडा अथारिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि धमाके में ध्वस्त हुए टावर का कुछ मलबा अनुमानित जगह से कुछ बाहर निकलकर रोड पर गिरा है. हालांकि इसके बारे में करीब एक घंटे बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.

Broadly, no damage to nearby housing societies. Only some bit of debris has come towards the road. We will get a better idea of the situation in an hour: Noida CEO Ritu Maheshwari #SupertechTwinTowers pic.twitter.com/7pfZHu2qGs

