दिल्ली पॉल्यूशन पर अब AAP vs BJP, CM आतिशी बोलीं- राजस्थान-एमपी में खूब जलाई जा रही पराली

Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. कई इलाकों में तो एक्यूआई (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है, लेकिन प्रदूषण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति शुरू हो गई है. एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर फ्री मास्क बांटा तो दूसरी तरफ सीएम आतिशी ने पराली जलाने को लेकर सवाल किया क्या सिर्फ पंजाब में पराली जलाई जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हर जगह पराली जल रही है.

हाथ पर हाथ पर रख कर बैठी है केंद्र सरकार: आतिशी

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'आज दिल्ली के लोग परेशान हैं. दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं. मेरे पास फोन आते रहे, किसी को अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करना था. बच्चे-बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए देशभर में पराली जल रही है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हर जगह पराली जल रही है. केंद्र सरकार हाथ पर हाथ पर रख कर बैठी है.'

आतिशी ने आगे कहा, 'देशभर के शहर में बेहद खराब श्रेणी में AQI बना हुआ है, देशभर के लोग सांस नहीं ले पा रहे है. राजस्थान हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो पराली जल रही है. केंद्र सरकार क्या कर रही है. एक अकेला राज्य पंजाब है, जहां पराली की जलने की घटना कम हुई है.' भाजपा के आरोपों पर आतिशी ने कहा, 'भाजपा की केंद्र में सरकार है. अगर देश भर में पराली जल रही है तो उसका समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. काम करिए राजनीति नहीं.'

पंजाब की तरह दूसरे राज्य पराली जलाने पर रोक क्यों नहीं लगा रहे: आतिशी

दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आज मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि पिछले 6-7 सालों में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं. क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कदम बता सकती है, जिससे ऐसा होने से रोका जा सके? अगर पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी ला सकती है तो अन्य राज्यों में मामले क्यों बढ़ रहे हैं? पूरे उत्तर भारत को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्यों धकेल दिया गया है?'

VIDEO | "Today, I want to ask the central government why stubble burning has been increasing over the last 6-7 years. Can the central government tell a single step it has taken to prevent this from happening? If the Punjab government can reduce stubble burning by 80 percent, then… pic.twitter.com/pTR7TfUuUa

