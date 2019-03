VIDEO : ऑटो ड्राइवर ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- 'मोदी जी कलयुग के भगवान हैं...'

नई दिल्ली : 2019 के लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है. सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं. आम जनता के बीच सरजमीं की बात हो या फिर सोशल मीडिया हर जगह पर नेताओं की चर्चा हो रही है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

11 मार्च 2019 को किरण रिजिजू के ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक ऑटोवाला प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है. इस वीडियो में ऑटोवाले ने कहा- 'मोदी जी कलयुग के भगवान हैं...' ऑटोवाले ने कहा- नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में रहेगा तो देश काफी आगे जाएगा. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए कोई भी भारत को छू नहीं पाएगा.

किरण रिजिजू के तारीफों के पढ़े कसीदे

ऑटोवाले ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की भी तारीफ की है. ऑटोवाले ने इस वीडियो में कहा है कि किरण रिजिजू के आने से अरुणाचल प्रदेश का कोई नेता अब दिखाई देने लगा है, जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है.

देखिए ऑटोवाले का यह वीडियो...

This interesting video is sent to me by a humble young student of Arunachal Pradesh Shri J. Kolong who went to Mumbai for the treatment of his younger sister. His conversation with an Auto driver on the way to Hospital who knows about Arunachal & adores @narendramodi ji. pic.twitter.com/W2Z5vXzez1

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 12, 2019