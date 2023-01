Bageshwar Dham: अब पुलिस ने भी कहा- अंधविश्वास नहीं फैलाते बागेश्वर वाले 'बाबा', दे दी क्लीन चिट

Bageshwar Dham: मध्यप्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है. धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के कथित चमत्कार पर विवाद भी छिड़ा हुआ है. नागरुर में धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके खिलाफ आपत्ति जताई गई थी. आपत्ति जताने वाले ने नागपुर पुलिस से धीरेंद्र शास्त्री की शिकायत भी की थी. इस मामले में पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है. पुलिस ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर सरकार के खिलाफ अंध विश्वास फैलाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है.

याद दिला दें कि 7-8 जनवरी को बागेश्वर सरकार ने नागपुर में दरबार लगाया था. जिसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने पुलिस से शिकायत की थी कि धीरेंद्र शास्त्री अंध विश्वास फैला रहे हैं. श्याम मानव की शिकायत की पड़ताल करते हुए पुलिस ने 7-8 जनवरी को नागपुर में हुए बागेश्वर सरकार के दरबार का वीडियो खंगाला.

Maharashtra | Police have done a detailed analysis of the videos of his program held in Nagpur. It has been concluded that no superstition was being spread during his program in Nagpur: Amitesh Kumar CP Nagpur on Dhirendra Shastri of Bageshwar Dham pic.twitter.com/NFYQ4HIras

— ANI (@ANI) January 25, 2023