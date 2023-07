Maharashtra: 'केवल एक ईश्वर में विश्वास, नहीं बोल सकते वंदे मातरम', सपा विधायक के बयान पर हंगामा

Abu Asim Azmi: समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर 'वंदे मातरम' पर विवादित बयान देकर हंगामा मचा दिया है. आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वंदे मातरम पर बयान दिया है. जिसके बाद भाजपा विधायकों के शोर-शराबे के बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

सपा विधायक अबू आजमी ने संभाजीनगर जिले में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 'वंदे मातरम' का नारा लगाना उन्हें अस्वीकार्य है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा. हम इसे नहीं कर सकते. हम केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं. जिसके बाद भाजपा विधायकों द्वारा बयान पर कड़ी आपत्ति जताए जाने पर हंगामा मच गया.

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों से शांत होने की अपील की. नार्वेकर ने कहा कि आज़मी की टिप्पणियां विषय के लिए अप्रासंगिक हैं. उन्हें चर्चा के लिए सूचीबद्ध मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. स्पीकर की शांति बना रखने की अपील के बावजूद यह मुद्दा गरमाया रहा. सपा विधायक के खिलाफ विरोध जारी रहा और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित कर दी.

भाजपा की आलोचना पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि वंदे मातरम न कहने से "मेरे देश और मेरी देशभक्ति के प्रति मेरा सम्मान कम नहीं हो जाता, और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

आज़मी ने ट्वीट किया, "हम वो हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी; हम वो हैं जो भारत को अपना देश मानते थे, पाकिस्तान को नहीं. इस्लाम हमें उसके सामने झुकना सिखाता है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया."

उन्होंने कहा, "मेरे धर्म के अनुसार, अगर मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता, तो इससे मेरे देश और मेरी देशभक्ति के प्रति मेरा सम्मान कम नहीं हो जाता और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. हम भी उतने ही इस देश के हैं, जितने आप हैं."

Abu Azmi of SP says I won’t say Vande Mataram- I won’t bow my head as my religion doesn’t allow

Is this idea of I.N.D.I.A? Or is this Anti India?

SP is a part of this alleged I.N.D.I.A

India in name but not in agenda! Earlier SP released terrorists & patronised Yakub,Afzal… pic.twitter.com/AOV61BC8Iy

— Shehzad Jai Hind July 19, 2023