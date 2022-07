KTR Rao: मंत्री की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचे नगर निगम के 3 कर्मचारी, कमिश्नर ने नोटिस भेजकर दी चेतावनी

KTR Rao birthday celebrations: तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य में मंत्री के टी रामाराव के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में शामिल नहीं होने पर बेल्लाम्पल्ली में नगर निगम के तीन कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है. साथ ही इनसे जवाब मांगा गया है कि ये कर्मचारी 24 जुलाई को शहर के सरकारी अस्पताल में आयोजित मंत्री की जन्मदिन पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे. साथ ही तीनों ही कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए एक मेमो भेजा गया है.

नोटिस भेजकर मांगा जवाब

लेटर में लिखा गया है कि 24 जुलाई को मंत्री के जन्मदिन के मौके पर बेल्लाम्पल्ली के सरकारी अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें निगम के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल होना था. इस बारे में वॉट्सऐप के जरिए सूचना भी दी गई थी. लेकिन तीन कर्मचारियों जिनके नाम टी राजेश्वरी, पूनम चंदेर, और ए मोहन ने मैसेज को नहीं देखा और कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

Telangana | Bellampally Municipal Commissioner issues notice to three employees asking them to explain the reason for not attending birthday celebrations of Municipal minister KTR Rao held on 24th July at Bellampally Government Hospital, warns of disciplinary action pic.twitter.com/csF8WdgNv5

