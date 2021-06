कोलकाता: केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार के बीच ठनी रार थमने का नाम नहीं रही है. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्‍य सचिव अलपन बंदोपाध्‍याय की केंद्र में प्रतिनियुक्ति के मसले के बाद अब चुनाव के बाद जारी हिंसा का मामला गरमा गया है. इसे लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने मौजूदा मुख्‍य सचिव एच.के.द्विवेदी (H.K.Dwivedi) को समन भेज दिया है. राज्‍यपाल ने मुख्‍य सचिव को सोमवार को तलब किया है.

राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्‍य सचिव एच.के.द्विवेदी से चुनाव के बाद हुई हिंसा (Post Poll Violence) को रोकने और राज्‍य में कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा है, 'ममता बनर्जी सरकार में राज्‍य की कानून एवं व्‍यवस्‍था भयावह स्थिति में है. सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है. ऐसी गंभीर स्थिति में मुख्य सचिव को कहा है कि वे सोमवार, 7 जून को आकर मुझे कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराएं. साथ ही चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं.'

In such a grim situation called upon Chief Secretary to brief me on the law and order situation on Monday 7th June and indicate all steps taken to contain post poll violence. pic.twitter.com/REf0JDTpcQ

Extremely alarming law & order scenario @MamataOfficial . Security environment is seriously compromised.

राज्‍यपाल ने कई फोटो और वीडियो ट्वीट कर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा, 'चुनाव के बाद की हिंसा लगातार जारी है, जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है. राज्‍य की पुलिस सरकार ने ऐसा करने वालों को न रोककर उन्‍हें प्रोत्‍साहित किया है. राज्‍य में हो रही हिंसा की जानकारी कई बार राज्‍य के डीजीपी के साथ साझा की लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. समय आ गया है कि प्रशासन जागे और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करे.'

Post poll violence @MamataOfficial continues in unabated fury that will put humanity to shame.

State apparatus @WBPolice just not moved at this plight emboldening those engaged in vandalism.

All this to ‘punish and discipline’ opponents for ‘daring’ to vote in democracy. pic.twitter.com/7a5aF5OTst

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) June 5, 2021