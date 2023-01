Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों से मची सियासी हलचल, नीतीश कुमार ने दिया ये बड़ा बयान

Upendra Kushwaha Health: जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बिहार बीजेपी के तीन नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलचल मच गई है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम सकते हैं. शुक्रवार को बीजेपी पदाधिकारियों ने कुशवाहा से दिल्ली के एम्स में मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं

इन तस्वीरों के सामने आने पर बिहार में सियासी हलचल पैदा हो गई. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने यह भी दावा किया कि कुशवाहा का पार्टी में स्वागत है. इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी भी सामने आई है. उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा से कहिए कि मुझसे बात करें. उन्होंने कई बार हमारा साथ छोड़ा है. मुझे नहीं पता कि उनको क्या चाहिए. मैं पटना में नहीं था इसलिए इस बारे में मालूम नहीं है. वह फिलहाल अस्वस्थ हैं. मैं उनसे मिलकर इस मामले पर बात करूंगा. कुशवाहा, फिलहाल रेग्युलर ट्रीटमेंट के लिए एम्स में भर्ती हैं. उनसे बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने मुलाकात की थी.

Please ask Upendra Kushwaha ji to talk to me. He has left us a lot of time, I don't know what he wants. I was not in Patna so I'm not aware of it. He is currently unwell, I'll meet him & discuss this: Bihar CM Nitish Kumar on JD(U) leader Upendra Kushwaha getting close to BJP pic.twitter.com/wxIdXaRLY7

