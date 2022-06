Agnipath protest: बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध जारी, डीप्टी सीएम रेणु देवी के घर हमला

पटनाः Agnipath Protest: बिहार में 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार 17 जून की सुबह से ही अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन जारी है. बिहार के कई जिले समस्तीपुर, लखीसराय, सुपौल, आरा सहित कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे कई युवाओं ने कई ट्रेनों में आग लगा दी है. रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध करने लगे

डिप्टी सीअम के घर हमला

वहीं प्रदर्शनकारियों ने बेतिया रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी. यह प्रदर्शन अब बिहार के डीप्टी सीएम रेणु देवी के घर तक पहुंच गया है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में रेणु देवी के घर हमला कर दिया है. रेणु देवी के बेटे ने कहा कि हमले के कारण घर को काफी नुकसान पहुंचा है और अभी रेणु देवी पटना में है.

#WATCH | Bihar: The residence of Deputy CM Renu Devi, in Bettiah, attacked by agitators during their protest against #AgnipathScheme

Her son tells ANI, "Our residence in Bettiah was attacked. We suffered a lot of damage. She (Renu Devi) is in Patna." pic.twitter.com/Ow5vhQI5NQ

— ANI (@ANI) June 17, 2022