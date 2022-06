Daily Panchang 30 june 2022:आज से गुप्त नवरात्रि, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

पटना: Daily Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन बुधवार है, गणेशजी का दिन है. आज ही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहे हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

तिथि प्रतिपदा 08:54 AM

नक्षत्र पुनर्वसु 11:58 PM

करण :

बव 08:54 AM

बालव 08:54 AM

पक्ष शुक्ल

योग घ्रुव 09:45 AM

वार गुरूवार

सूर्योदय 05:13 AM

चन्द्रोदय 06:04 AM

चन्द्र राशि मिथुन

सूर्यास्त 06:50 PM

चन्द्रास्त 08:36 PM

ऋतु वर्षा

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:55 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत आषाढ

मास पूर्णिमांत आषाढ

शुभ समय

अभिजित 11:58 - 12:54

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 10:09 AM - 11:03 AM

कंटक 03:37 PM - 04:33 PM

यमघण्ट 06:23 AM - 07:19 AM

राहु काल 02:06 PM - 03:51 PM

कुलिक 10:08 AM - 11:04 AM

कालवेला या अर्द्धयाम 05:30 PM - 06:25 PM

यमगण्ड 05:28 AM - 07:12 AM

गुलिक काल 08:51 AM - 10:35 AM

दिशा शूल

दिशा शूल दक्षिण

ताराबल

भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर

गुप्त नवरात्रि मुहूर्त और उपाय

इस साल आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि (Gupta Navratri 2022) 30 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है. जो 8 जुलाई तक रहेगी. गुप्त नवरात्रि के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जून दिन गुरुवार को सुबह 5:26 से सुबह 6:45 तक है.

• गुप्त नवरात्रि में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में सोने या चांदी के सिक्के लाएं या सोने चांदी के जेवर बनवा कर लाएं. ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

• गुप्त नवरात्रि में प्रातः काल स्नान करके हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से संकट मोचन बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है. तंत्र साधना में सफलता प्राप्त होती है.

